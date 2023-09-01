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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:57

Путин выразил уверенность в том, что в Татарстане построят коптер-парки

Они нужны, чтобы в связи с ограничениями пилоты беспилотников могли тренироваться
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Президент России отметил, что для этого у руководства есть гибкость в таких вопросах и творческий подход.

Президент России отметил, что для этого у руководства есть гибкость в таких вопросах и творческий подход.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 1 сентября, в подмосковном Солнечногорске в рамках открытого урока «Разговоры о важном» президент РФ Владимир Путин встретился с 30 выдающимися школьниками со всей страны. Среди них был 14-летний ученик казанской гимназии №6 Булат Нургалиев – самый молодой чемпион России среди пилотов беспилотников.

Мальчик попросил главу государства построить в стране коптер-парки, где такие как он могли невзирая на ограничения тренироваться в полетах дронов. Сейчас такие парки пока есть только в Москве.

«Я уверен, что наш с тобой разговор услышат в Татарстане», - сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что в руководство в республике гибкое и творческое, поэтому он уверен, что Булата поддержат и построят на территории региона коптер-парки.

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