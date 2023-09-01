Путин выразил уверенность в том, что в Татарстане построят коптер-парки

Президент России отметил, что для этого у руководства есть гибкость в таких вопросах и творческий подход. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 1 сентября, в подмосковном Солнечногорске в рамках открытого урока «Разговоры о важном» президент РФ Владимир Путин встретился с 30 выдающимися школьниками со всей страны. Среди них был 14-летний ученик казанской гимназии №6 Булат Нургалиев – самый молодой чемпион России среди пилотов беспилотников.

Мальчик попросил главу государства построить в стране коптер-парки, где такие как он могли невзирая на ограничения тренироваться в полетах дронов. Сейчас такие парки пока есть только в Москве.

«Я уверен, что наш с тобой разговор услышат в Татарстане», - сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что в руководство в республике гибкое и творческое, поэтому он уверен, что Булата поддержат и построят на территории региона коптер-парки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram