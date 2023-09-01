Новые горизонты «Казань Экспо»: партнёрство на перспективу и стратегическое сотрудничество

В рамках второго дня работы Татарстанского нефтегазохимического форума сегодня был подписан стратегически важный документ - соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» и Автономной некоммерческой организацией «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально-ориентированных мероприятий «Казань Экспо».

«Для Ассоциации это новая площадка – квалифицированные, компетентные коллеги с которыми приятно и легко работать. В последствии, в рамках работы по Татарстанскому нефтегазохимичекому форуму, мы намерены углублять международную составляющую, приглашать новых спикеров для участия в деловой программе форума» - заявила во время подписания соглашения директор Ассоциации «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» Влада Стрелецкая.

Для Международного выставочного центра «Казань Экспо подписание соглашения с Ассоциацией «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» – это признание авторитетного сообщества, повышение статуса Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНГФ) и выставки «TatOilExpo», увеличение международной составляющей в виде новых экспонентов, почётных гостей и партнёров. Данные факторы окажут непосредственное влияние на развитие нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан и Российской федерации.

Как заявил во время подписания соглашения генеральный директор АНО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев, совместно с Ассоциацией выставочный центр особое внимание будет также уделять и молодёжной политике.

«Думаю, студенческое движение будет восполнять как форумную, так и выставочную часть, и в последующем найдёт отражение при подготовке новых кадров. Новое поколение будущих технологов и учёных уже сегодня могут быть полезны в проведении деловой программы форума и организации выставки. Надеемся, что со временем, работа в этом направлении – лекционная часть - будет начинаться уже в университетеах. Чтобы студенты приходили на площадку форума более осознанными и подготовленными. Мы бы хотели это распространять не только в нефтехимической отрасли, а также в энергетике и других направлениях. Поэтому очень символично, что соглашение о сотрудничестве мы подписываем именно в День знаний – 1 сентября!» - рассказал Роберт Миннегалиев.