Раис Татарстана принял участие в открытии общежития в Университете Иннополис

По словам Минниханова, расширение кампуса университета является важным шагом на пути формирования современной инфраструктуры. Фото: Правительство Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко приняли участии в открытии общежития в Университете Иннополис, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Минниханова, расширение кампуса университета является важным шагом на пути формирования современной инфраструктуры и инновационной образовательной среды. Для студентов созданы все необходимые условия.

1 сентября открылось сразу три новых зданий общежития. Кампус образовательного учреждения расширился до двух тысяч мест, а площадь корпусов увеличилась вдвое.

Как отметил Чернышенко, учебный процесс невозможен без современной комфортной инфраструктуры. В Иннополисе она была построена практически с нуля.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем знаний.

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