Столкнул с подоконника: житель Татарстана подозревается в убийстве сожительницы

Подозреваемый уже задержан Фото: Андрей АБРАМОВ

В убийстве сожительницы подозревается житель Нижнекамска. Тело 36-летней женщины было найдено 28 августа под окнами одного из домов по проспекту Строителей.

По предварительной версии следствия, между женщиной и ее 36-летним сожителем произошел конфликт. В какой-то момент горожанин столкнул жертву с подоконника шестого этажа. Подозреваемый уже задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана убил приятеля из-за 500 рублей.

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