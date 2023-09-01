Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:23

Столкнул с подоконника: житель Татарстана подозревается в убийстве сожительницы

Житель Татарстана убил сожительницу, столкнув ее с подоконника
Адам САГАЛ
Подозреваемый уже задержан

Подозреваемый уже задержан

Фото: Андрей АБРАМОВ

В убийстве сожительницы подозревается житель Нижнекамска. Тело 36-летней женщины было найдено 28 августа под окнами одного из домов по проспекту Строителей.

По предварительной версии следствия, между женщиной и ее 36-летним сожителем произошел конфликт. В какой-то момент горожанин столкнул жертву с подоконника шестого этажа. Подозреваемый уже задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана убил приятеля из-за 500 рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram