На станции казанского метро «Горки» открылся второй вестибюль

Пассажиры уже успели воспользоваться вестибюлем. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани на станции метро «Горки» открылся второй вестибюль после ремонта. Речь идет о выходе на улицу Танковая, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Первые пассажиры уже успели воспользоваться вестибюлем. Ранее там проводили косметический ремонт.

Во втором вестибюле метро установили терминалы по продаже жетонов, протестировали турникеты и подключили оборудование для досмотра.

Напомним, в Казани в День республики метрополитен перевез рекордное количество пассажиров.

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