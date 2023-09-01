На станции казанского метро «Горки» открылся второй вестибюль

Пассажиры уже успели воспользоваться вестибюлем.
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Казани на станции метро «Горки» открылся второй вестибюль после ремонта. Речь идет о выходе на улицу Танковая, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Первые пассажиры уже успели воспользоваться вестибюлем. Ранее там проводили косметический ремонт.
Во втором вестибюле метро установили терминалы по продаже жетонов, протестировали турникеты и подключили оборудование для досмотра.
Напомним, в Казани в День республики метрополитен перевез рекордное количество пассажиров.
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