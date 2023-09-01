Решение о строительстве судостроительного колледжа было принято в 1951 году. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В Зеленодольске 1 сентября состоялось открытие судостроительного колледжа. Там провели капремонт спортзала, закупили новое оборудование для столовой, сообщает пресс-служба района.

На базе колледжа будут готовить специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию кораблей, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики.

В церемонии открытия образовательного учреждения приняли участие зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, мэр города Михаил Афанасьев, гендиректор завода имени Горького Александр Филиппов и руководитель судостроительной корпорации «Ак Барс» Ринат Мистахов.

Отметим, в новом учебном году в зеленодольском колледже открыто 120 бюджетных мест. Практику студенты смогут проходить в самом городе. Отметим, что само учреждение не появилось с нуля. Ранее оно уже существовало, но в 2011 году было расформировано.

Напомним, в Казани Минниханов и Метшин приняли участии в открытии гимназии №107.

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