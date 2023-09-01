В Казани Минниханов и Метшин приняли участии в открытии гимназии №107

В 2023 году в столице Татарстана за парты сели 174 тысяч школьников. Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин приняли участии в открытии гимназии №107. Она рассчитана на 1,2 тысячи учеников, сообщает пресс-служба главы республики.

В школе имеются кабинеты с лабораториями и экспериментальными зонами, лингафонными кабинетами, конференц-залами с возможностями видеосвязи. Также есть спортивный и актовый залы, два бассейна.

По словам Минниханова, новая школа является образцом того, каким должны быть образовательные учреждения в настоящее время.

Отметим, в 2023 году в столице Татарстана за парты сели 174 тысяч школьников. К 2025 году ожидается их пополнение на 20 тысяч первоклассников.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем знаний.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram