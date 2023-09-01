Самым популярным зарубежным направлением для командировок стал Стамбул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань оказалась в топ-шесть городов России для командировок. Соответствующее исследование провел «OneTwoTrip для бизнеса».

Первое место по количеству командировок заняла Москва. Этот город в рабочих целях посетили 30% сотрудников. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, куда было совершено 13% деловых поездок. А топ-три замкнул Санкт-Петербург.

Кроме того, шестую строчку заняли Сочи, Новосибирск и Казань. При этом самым популярным зарубежным направлением для командировок стал Стамбул.

Напомним, с начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек.

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