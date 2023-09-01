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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:28

Казань оказалась в топ-шесть городов России для командировок

Первое место по этому показателю заняла Москва
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Самым популярным зарубежным направлением для командировок стал Стамбул.

Самым популярным зарубежным направлением для командировок стал Стамбул.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань оказалась в топ-шесть городов России для командировок. Соответствующее исследование провел «OneTwoTrip для бизнеса».

Первое место по количеству командировок заняла Москва. Этот город в рабочих целях посетили 30% сотрудников. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, куда было совершено 13% деловых поездок. А топ-три замкнул Санкт-Петербург.

Кроме того, шестую строчку заняли Сочи, Новосибирск и Казань. При этом самым популярным зарубежным направлением для командировок стал Стамбул.

Напомним, с начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек.

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