Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость1 сентября 2023 6:45

Татарстан попал в число регионов-лидеров по гаражной амнистии

За два года в республике оформлено более 10,5 тысячи объектов
Адам САГАЛ
В текущем году зарегистрировано в собственность 1754 гаража

В текущем году зарегистрировано в собственность 1754 гаража

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за два года было зарегистрировано свыше 10,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано в рамках гаражной амнистии. По этим показателям республика среди регионов-лидеров.

В текущем году зарегистрировано в собственность 1754 гаража и 2579 земельных участков.

В рамках гаражной амнистии жители страны до 1 сентября 2026 года могут в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Ранее мы сообщали, что Татарстан стал одним из лидеров в России по гаражной амнистии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram