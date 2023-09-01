Татарстан попал в число регионов-лидеров по гаражной амнистии

В текущем году зарегистрировано в собственность 1754 гаража Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за два года было зарегистрировано свыше 10,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано в рамках гаражной амнистии. По этим показателям республика среди регионов-лидеров.

В текущем году зарегистрировано в собственность 1754 гаража и 2579 земельных участков.

В рамках гаражной амнистии жители страны до 1 сентября 2026 года могут в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Ранее мы сообщали, что Татарстан стал одним из лидеров в России по гаражной амнистии.

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