В Республике Марий Эл во время движения загорелся рейсовый автобус с пассажирами

Автобус сгорел полностью. Фото: прокуратура Марий Эл

В Республике Марий Эл во время движения загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел 31 августа в 18.50 на выезде из деревни Средние Шапы Медведевского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, произошло возгорание двигателя автобуса «Паз Вектор». Пассажиры успели выйти из салона, к счастью, никто не пострадал. А вот сам автобус сгорел полностью. Причина возгорания выясняется.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за оборванного провода загорелся троллейбус.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram