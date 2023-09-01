В Казани оцифруют дворы за 25 миллионов рублей

Исполнителю заказа предстоит создать цифровые модели дворов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Территории дворов в Казани будут оцифрованы в соответствии с требованиями системы «Наш двор». Из бюджета столицы Татарстана на это направят 24,9 млн рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

В списке для оцифровки значится 457 дворов. Исполнителю заказа предстоит создать цифровые модели дворов, а для этого провести съемки подземных коммуникаций и сооружений, объектов благоустройства, зеленых насаждений и другое.

Ранее мы сообщали, что в Казани работы по республиканской программе «Наш двор» выполнены на 76%.

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