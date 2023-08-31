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НовостиПолитика31 августа 2023 17:43

Рустам Минниханов назвал Белоруссию ведущим партнером Татарстана

Он подчеркнул, что сегодня у сторон есть все возможности для наращивания взаимодействия
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Беларусь стабильно входит в число лидеров – внешнеторговых партнеров Татарстана.

Беларусь стабильно входит в число лидеров – внешнеторговых партнеров Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком сообщил о том, что Беларусь является одним из главных зарубежных партнеров Татарстана.

Глава региона подчеркнул, что сегодня РТ и Белоруссия могут поступательно наращивать взаимодействие.

«Страна регулярно входит в число ведущих внешнеторговых партнеров республики. Наш товарооборот превышает миллиард долларов», - отметил Рустам Минниханов.

Сотрудничество идет в области нефтехимии, машиностроения, АПК, транспорта, медицины, высоких технологий, легкой промышленности и других сферах.

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