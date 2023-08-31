В Чувашии ждет суд экс-руководителя фонда помощи сиротам за растление 15 детей

Злоумышленника будут судить по целому ряду уголовных статей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего чебоксарца - бывшего главы благотворительного фонда по поддержке сирот. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии и совращении детей, чем он занимался три года.

По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 года тот знакомился в соцсетях с ребятами от 11 до 15 лет, договаривался с ними о встрече, после чего вовлекал в употребление алкоголя, совершал развратные действия, вступал с детьми в половую связь и использовал их для изготовления порнографии.

«В отношении одной девочки он также совершил насилие сексуального характера. Всего жертвами злоумышленника стали 15 несовершеннолетних», - сообщили в СУ СКР по Чувашской Республике.

Когда мужчину задержали, он попытался дать взятку полицейскому в 100 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Но не вышло.

При расследовании были допрошены более 30 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе генетические, психологические, комплексные психолого-психиатрические, которые подтвердили причастность чебоксарца к преступлениям.

Злоумышленника будут судить по целому ряду уголовных статей - п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 4 ст. 134 УК РФ, ч. 3 ст. 135 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, ч. 1 ст. 151 УКР РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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