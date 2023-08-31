Татарстан планирует развивать сотрудничество с Анголой

Глава РТ отметил, что Африка уникальна по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Фото: t.me/apparatustatar

Татарстан планирует усилить сотрудничество с Анголой в рамках дружественных российско- ангольских отношений. Об этом заявил Рустам Минниханов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом страны Аугушту да Силва Куньей.

Глава РТ отметил, что Африка уникальна по природным богатствам и потенциалу рабочей силы.

«Африка является для нас важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером. Ангола - крупнейший производитель нефти в Африке, мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению», - сказал Раис РТ.

Также планируется развивать двусторонние отношения в таких сферах, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, ИТ, медицина.

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