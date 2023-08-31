Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

Воды не будет с 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде домов Советского района Казани отключат на сутки воду. Как сообщили в «Водоканале», это связано с проведением работ по переврезке водопровода.

Воды не будет с 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября в домах на улицах Искра, Н.Ершова, Октябрьский городок, П.Лумумбы. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии города.

Автоцистерны с водой можно заказать по телефону: +7(843)231-62-60.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram