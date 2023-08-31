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НовостиОбщество31 августа 2023 15:36

Татарстан стал лидером по количеству введенного в ПФО жилья

С начала этого года в РТ ввели 2,4 миллиона квадратных метров жилья
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Татарстан занял первую строчку рейтинга.

Татарстан занял первую строчку рейтинга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан занял первую строчку рейтинга по вводу жилья среди регионов Приволжского федерального округа.

Как сообщили в Росстате, за семь месяцев с начала года в республике сдали 2,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Также ввод жилья сильно вырос в Ульяновской области, Нижегородской области, Пензенской области. Проседают в этом плане Марий Эл, Мордовия, Чувашия.

Всего в округе с января по июль этого года построили 11,5 миллиона квадратных метров жилья.

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