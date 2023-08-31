Глава РТ отметил несправедливость равного налогообложения легкой и тяжелой нефти

Нужны стимулы, которые позволят компаниям работать конкурентно. Фото: t.me/apparatustatar

Глава РТ Рустам Минниханов возмутился равенством налогообложения легкой и тяжелой нефти. Он отметил, что в республике добыто 3,5 миллиарда тонн нефти, потенциал вперед на сотни лет. Однако нужны стимулы, которые позволят компаниям работать конкурентно.

«Налогообложение практически одинаковое, хотя в сверхвязкой нефти другие технологии. Разве это справедливо?» — отметил Рустам Минниханов.

По его словам, если увеличить нагрузку на нефтегазовый сектор, то можно быстро получить деньги, однако не будет инвестиций на развитие этого вида промышленности. Он также отметил, что если у компании не будет средств, то начнется замедление.

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