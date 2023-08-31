В Татарстане из-за вспышки птичьего гриппа изымают птиц и яйца

В радиусе 5 километров запрещается ввозить и вывозить птицу и яйца. Фото: Мария АНАНОВА

В Лениногорском районе приступили к изъятию птиц, яиц и другой продукции птицеводства в радиусе 5 километров от местной птицефабрики. На производстве выявлен очаг заболевания.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В угрожаемую зону попали Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский и деревня Савочкино.

На территории этих населенных пунктов запрещается ввозить и вывозить птицу и яйца, заготавливать корма, выгуливать птиц, проводить сельхозярмарки и охотиться на птиц. В связи с этим в зону наблюдения вошли Лениногорский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Сармановский, Черемшанским и Ютазинский районы в радиусе 50 километров.

Напомним, ранее в Татарстане с реализации сняли куриные яйца из-за гриппа птиц в Башкортостане.

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