Прокурор запросил 8 лет колонии для бывшего замглавы МЧС по Татарстану

Насибуллина подозревают в хищении 161 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор запросил для бывшего замглавы МЧС по Татарстана Ильхама Насибуллина 8 лет колонии общего режима со штрафом в 940 тысяч рублей. Прения по делу прошли 31 августа в Бабушкинском районом суде Москвы.

Для другого участника дела Ильнара Гимадиева запросили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 540 тысяч рублей, а для Ленара Зинатуллина - 6,5 года со штрафом 900 тысяч рублей.

Напомним, трое вышеперечисленных изначально обвинялись в присвоении и растрате. Позже дело переквалифицировали в мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Насибуллина подозревают в хищении 161 миллиона рублей.

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