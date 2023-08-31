«Мы хотим взять опыт Татарстана и тиражировать на всю страну»: министр просвещения России о строительстве школ в регионах

В церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В преддверии Дня знаний, 31 августа, в Татарстане были введены в эксплуатацию 11 школ. В церемонии открытия принял участие глава республики Рустам Минниханов. По видеосвязи к приемке присоединились также министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Мы хотим взять опыт Татарстана в части строительства объектов образования и тиражировать на всю страну», — передает слова Сергея Кравцова пресс-служба раиса.

На строительство 11 общеобразовательных учреждений было потрачено свыше 17 миллиардов рублей. В эксплуатацию были сданы школы в Алькеевском, Высокогорском, Тукаевском, Мамадышском, Арском районах Татарстана, а также в Набережных Челнах и Казани. Вместе с тем в регионе отремонтировали 139 школ, 2 спортзала и 143 пищеблока.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Казани 1 сентября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram