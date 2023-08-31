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НовостиДосуг31 августа 2023 12:50

Дима Билан, Ирина Дубцова и ST дадут бесплатный концерт в Казани

В выходные также пройдут публичные выступления Влада Лисовца и Евгения Коссмана
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Дима Билан выступит 3 сентября.

Дима Билан выступит 3 сентября.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В выходные, 2 и 3 сентября, в ТЦ «МЕГА» в Казани пройдет бесплатный концерт известных артистов и автограф-сессии со звездами. Об этом сообщает пресс-служба центра.

2 сентября

13.30 — public-talk c Евгением Коссманом

15.00 — выступление Влада Соколовского

15.50 — выступление ST

16.30 — public-talk c Владом Лисовцом

17.30 — выступление Ирины Дубцовой

3 сентября

15.00 — public-talk c Евгением Коссманом

16.00 — выступление Юлии Савичевой

17.00 — выступление Димы Билана

Ранее стало известно, что Петр Налич выступит на международном фестивале «СоТворение» в Казани.

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