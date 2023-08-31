Верховный суд РФ отменил решение по делу о сброшенной с качелей девочки

Громкий инцидент случился в июле 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение кассационного суда в отношении мужчины, который сбросил ребенка с качелей в Набережных Челнах, отменил Верховный суд России. С соответствующим требованием ранее выступала Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство считает, что дело нужно отправить на новое кассационное рассмотрение.

Громкий инцидент случился в июле 2021 года в 58-м комплексе Набережных Челнов. Когда девочки катались на качелях-балансирах, одна из них упала. Это, вероятно, стало причиной агрессии ее отца – он попросил сесть второго ребенка на качели и сильно надавил на них, из-за чего девочка упала.

Ранее мы сообщали, что отец из Набережных Челнов, который скинул чужого ребенка с качелей, отсудил у Минфина РФ 100 тысяч рублей.

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