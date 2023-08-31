В Казани открылся новый парк у ЖК «Светлая долина»

Почетным гостям провели экскурсию по новому общественному пространству. Фото: Мэрия Казани

В среду, 30 августа, у ЖК «Светлая долина» состоялось открытие нового парка. В церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

На территории парка имеется зона для барбекю, воркаута и памп-трек, досуговый центр, детская площадка и место для выгула собак. При желании здесь можно отдохнуть на скамейках и пуфах или же покататься по велодорожке.

Помимо прочего в парке появились смотровые площадки и два дополнительных моста через реку. Почетным гостям провели экскурсию по новому общественному пространству, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ранее в Казани презентовали состав «Ак Барса» на новый сезон.

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