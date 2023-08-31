В Марий Эл 1 сентября запретят розничную продажу алкоголя

За нарушение требований грозит штраф. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В День знаний, 1 сентября, в Марий Эл ограничат продажу алкоголя в розницу, исключение составляют заведения общепита. Запрет будет действовать полные сутки, начиная с 00.00.

Нарушителям установленных требований грозит штраф: физическим лицам придется выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим - до 100 тысяч рублей, заявили в пресс-службе Минпромторга республики.

Ранее стало известно, что аэропорт Йошкар-Олы с 30 сентября приостановит полеты из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

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