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НовостиОбщество31 августа 2023 10:44

В аэропорту Казани пройдут учения аварийно-спасательной службы

Очевидцев этих событий просят сохранять спокойствие
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Учения начнутся в 14.00.

Учения начнутся в 14.00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 31 августа, в 14.00 в международном аэропорту Казани им. Габдуллы Тукая пройдут учения службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов воздушной гавани.

В МЧС Татарстана попросили очевидцев плановых мероприятий со скоплением спецтехники и применением средств имитации сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее 70-летний житель Татарстана в память о погибшем в СВО сыне переплыл Волгу.

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