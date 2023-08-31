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НовостиОбщество31 августа 2023 9:40

В школах Татарстана с 1 сентября возобновят утренние фильтры

На входе у детей и учителей будут измерять температуру, а также выявлять симптомы простуды
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Утренние фильтры в школах организовывали в 2021-2022 годах.

Утренние фильтры в школах организовывали в 2021-2022 годах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Татарстана с 1 сентября возобновят утренние фильтры, сообщила на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. По ее словам, в образовательные учреждения не будут пускать детей и учителей, у которых будет высокая температура, а также иные симптомы ОРВИ.

Отметим, утренние фильтры в школах организовывали в 2021-2022 годах из-за пандемии коронавируса. В прошлом году до занятий сквозь них не прошли 13,8 тысячи детей, а в позапрошлом - 48,9 тысячи учеников.

Напомним, казанские школьники с 1 сентября смогут лично выбирать ингредиенты для салатов.

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