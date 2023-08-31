Казанскую ярмарку и историческое здание на улице Баумана приватизируют

Решение о приватизации приняли на заседании Казгордумы. Фото: Рамиль ГАЛИ

Согласно решению городской думы столицы Татарстана, до конца 2023 года выставочный центр «Казанская ярмарка» будет приватизирована. Это делается для пополнения доходной части бюджета муниципалитета и оптимизации структуры его собственности.

Судя по документам, размер уставного капитала ОАО «Казанская ярмарка» сейчас превышает 78,7 миллиона рублей. При это 67,1 миллиона из них – доля городского комитета земимущества (87,78%).

Кроме этого, опять же в целях пополнения бюджета столицы Татарстана и оптимизации, приватизации подвергнут 10 помещений в историческом здании XIX века расположенного по адресу: улица Баумана, 52/7. В нем располагается комитет земимущества Казани и несколько торговых точек.

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