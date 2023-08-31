В список на демонтаж вошли 18 гаражей на территории Вахитовского и Приволжского районов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани демонтируют еще девять незаконных ларьков и 18 гаражей. Соответствующие распоряжения опубликованы в сборнике документов и исполнительных актов исполкома города.

Согласно распоряжению, речь идет о торговых точках по улицам Дементьева, Арсланова, Декабристов, Урицкого, Привокзальной, Копылова, Солидарности, Зорге и Вишневского. Их владельцы до 4 сентября могут снести их самостоятельно. В ином случае объекты снесут в принудительном порядке.

Кроме того, в список вошли те самые 18 гаражей на территории Вахитовского и Приволжского районов. Срок до 14 сентября отводится на добровольный демонтаж, на принудительный - до 30 октября. После их отвезут на базу хранения по улице Васильченко.

Напомним, в Казани снесут 14 незаконных торговых объектов.

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