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НовостиОбщество31 августа 2023 8:01

В Казани Рустам Минниханов дал старт Татарстанскому нефтегазохимическому форуму

Это событие приурочено к 80-летию начала нефтедобычи в республике
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Минниханова, за последние годы в республике созданы и функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической отрасли. Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Минниханова, за последние годы в республике созданы и функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической отрасли. Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В торжественной церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Мероприятие проходит на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо». Это событие приурочено к 80-летию начала нефтедобычи в республике.

По словам Минниханова, за последние годы в республике созданы и функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической отрасли, действуют условия для дальнейшего научно-технического развития, разработаны эффективные технологии. Также он поблагодарил зарубежных гостей за визит в регион в столь непростое время.

Отметим, участниками форума станут свыше 180 ведущих компаний из 27 регионов России и зарубежных стран.

Напомним, в Казани в честь Дня города и республики прогремел праздничный салют.

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