В Казани временно приостановлено движение четырех трамвайных маршрутов

Жителей и гостей Казани просят заранее продумывать свой маршрут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани временно приостановлено движение трамваев №№3, 5, 5а, 7. Также это коснулось троллейбусов №№6, 9, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Это связано с тем, что на пересечении улиц Тульской и Авангардной произошло повреждение контактной сети. В связи с этим жителей просят заранее продумывать свой маршрут.

«На месте работают аварийные службы», - отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в Казани перекроют улицу Ильича из-за строительства сетей. Ограничения будут действовать со 2 по 5 сентября.

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