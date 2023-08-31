Раис Татарстана протестировал троллейбус нового поколения

Салон нового транспорта оборудован мягкими сиденьями и USB-розетками для гаджетов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин протестировали троллейбус нового поколения. Они прокатились по отремонтированной дороге по улице Кулахметова, сообщает пресс-служба главы республики.

Первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20 прибыл в город к празднованию Дня города и республики. Всего их завезут в количестве 25 единиц. Салон нового транспорта оборудован мягкими сиденьями и USB-розетками для гаджетов.

Кроме того, увеличили количество пассажирских мест до 90. В случае сбоев электричества аварийная автономная система позволит проехать транспорту еще два километра. Также после поставки им предстоит пройти процедуры настройки и отладки, а водители пройдут обучение.

Напомним, в Казань 28 августа прибыл первый троллейбус нового поколения.

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