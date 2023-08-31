В Казани презентовали состав «Ак Барса» на новый сезон

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. Фото: ХК "Ак Барс"

Во время празднования Дня республики ХК «Ак Барс» презентовал состав команды на новый сезон. Новичками клуба стали Евгений Свечников, Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. На сцене перед зрителями они надели джерси «Ак Барса» с игровыми номерами.

Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов выразил надежду, что новички помогут команде завоевать в этом году главный приз чемпионата. Также он пригласил казанцев на матчи «Ак Барса», пояснив, что клубу нужна поддержка.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. В пятницу казанская команда сыграет с обладателем трофея – московским ЦСКА.

Ранее мы сообщали, что казанский «Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова.

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