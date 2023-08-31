В казанском танковом училище Герои России пообщались с курсантами

Курсанты интересовались даже психологией общения командира с подчиненным
Фото: Рамиль Галиев
Герои России пообщались с курсантами в казанском танковом училище. Сначала они рассказывали о своих подвигах, а затем молодые слушатели задавали свои вопросы.
Как рассказал Герой России Артур Орлов, курсанты интересовались даже психологией общения командира с подчиненным, сообщает ИА «Татар-информ». По его словам, это важный момент, так как им предстоит вести за собой людей после выпуска и выстраивать с ними взаимоотношения.
Артур Орлов руководил штурмовой группой по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. Во время наступления его отряд столкнулся с серьезным сопротивлением противника, который занял оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. Тем не менее, офицер совершил обходной маневр, застал украинских военных врасплох и подорвал его оборону.
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