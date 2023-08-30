Рустам Минниханов встретился с Послом Мексики в РФ Эдуардо Мехиасом

Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке. Фото: t.me/apparatustatar
Раис РТ Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в РФ Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке.
Глава республики поблагодарил гостя за приезд и участие в мероприятиях ко Дню республики и Дню города, а тот в свою очередь выразил благодарность за теплый прием в Татарстане.
«Мы всегда заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей, направленных на укрепление российско-мексиканского сотрудничества», - подчеркнул Рустам Минниханов.
Он также обратил внимание, что нужно усилить взаимодействие по таким направлениям, как энергетика, промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство.
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