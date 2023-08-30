На фестивале цветов «Акварель» в Челнах представили мельницу из багетов

Больше остальных композиций внимание гостей привлек проект от компании «Челны-хлеб». Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах проспект Хасана Туфана украсили многочисленные цветочные скульптуры. Там проходит городской фестиваль цветов «Акварель».

Пожалуй, больше остальных композиций внимание гостей привлек проект от компании «Челны-хлеб». Они создали огород с засаженными цветами, где установили мельницу из багетов, печь из ржаных буханок и самовар из сушек.

В формате фестиваля челнинский праздник цветов проводится с 2008 года и ежегодно меняет свою тематику и символ. В этот раз символом стал пион.

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