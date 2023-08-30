Рустам Минниханов побывал на фестивале татарской культуры «ДэртФест»

На территории фестиваля развернулся концерт молодых татарстанских музыкантов, модные показы национальной татарской одежды и другие активности. Фото: скрин видео t.me/apparatustatar

Фестиваль современной татарской культуры «ДэртФест», который проходит в Казанском Кремле, посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Он осмотрел различные локации праздника, пообщался с гостями и организаторами.

На территории фестиваля развернулся концерт молодых татарстанских музыкантов, модные показы национальной татарской одежды, театральные показы от студии «Апуш», выступления творческих коллективов.

Также работает ярмарка продукции народных художественных промыслов.

Напомним: Рустам Минниханов посетил обновленную Спасскую башню. Для посетителей она откроется 1 сентября.

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