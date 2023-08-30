В Буинске во время отпуска по ранению сыграл свадьбу боец СВО

На празднике присутствовали не только родные и близкие пары, но и ветераны боевых действий в Афганистане. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Буинске прошла свадьба бойца СВО, который находится в отпуске по ранению. Максим женился на возлюбленной Татьяне.

«На празднике присутствовали не только родные и близкие пары, но и ветераны боевых действий в Афганистане. Молодых поздравили от имени главы Буинского района Раниса Камартдинова», - сообщает Татар-информ.

После отпуска мужчина планируется вернуться в зону проведения спецоперации.

Напомним: в Челнах родным погибших на СВО бойцов передали ордена Мужества.

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