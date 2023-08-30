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НовостиОбщество30 августа 2023 15:16

В общественном транспорте Татарстана запускают акцию со скидкой на проезд

Проезд будет дешевле на 8-10 рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ездить чуть дешевле можно будет с 1 сентября по 31 декабря 2023 года.

Ездить чуть дешевле можно будет с 1 сентября по 31 декабря 2023 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с сентября для владельцев карты «Мир» запускают скидку на проезд в общественном транспорте.

Так, пассажиры смогут сэкономить 10 рублей при оплате телефоном с подключенной картой жителя РТ, либо 8 рублей при оплате с телефона любой другой картой с российской платежной системой.

Акция распространяется на Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Нижнекамский и Зеленодольский районы. Ездить чуть дешевле можно будет с 1 сентября по 31 декабря 2023 года.

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