В Казани глава Татарстана Рустам Минниханов открыл двор для слабовидящих людей

Там установили специальные ограждения, указатели со шрифтом Брайля и схему двора со звуковым сопровождением. Фото: metshin.ru

В День республики и города в Московском районе Казани глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии после благоустройства двор, в котором были учтены все потребности слабовидящих людей.

Работы на территории домов №3 на улице Серова, №33 и №35 на улице Усманова, а также прилегающей к городскому офису «Всероссийского общества слепых» и мечети «Ярдем», были проведены в рамках республиканской программы «Наш двор».

На площади в 11,7 тысяч квадратных метров уложили новый асфальт, обустроили тротуары, для слабовидящих посетителей установили специальные ограждения, указатели со шрифтом Брайля и схему двора со звуковым сопровождением. Кроме того, там организовали детские и спортивные площадки, а также поставили столик для игры в шахматы.

В честь открытия двора в нем провели праздничный концерт, детские мастер-классы, конкурсы, шоу мыльных пузырей, работали аниматоры.

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