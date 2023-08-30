В Набережные Челны прибыло более 85 тысяч доз вакцины от гриппа

Привиться от гриппа можно в любой поликлиника горда в порядке живой очереди, то есть без предварительной записи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В эти дни в Набережных Челнах стартовала прививочная кампания. В город уже прибыло более 85 тысяч доз вакцины от гриппа, сообщает управление здравоохранения татарстанского автограда.

«Жителям города доступны «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Первая предназначена для детей и беременных женщин, а вторая – для взрослых», - отметили в управлении.

Утверждается, что эти вакцины есть во всех поликлиниках Набережных Челнов. Привиться от гриппа в них можно в порядке живой очереди, то есть без предварительной записи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram