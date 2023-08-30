В Казани на вынос сетей из зоны строительства метро заплатят 224,4 млн рублей

Все работы должны быть завершены в декабре этого года. Фото: rais.tatarstan.ru

На сайте госзакупок опубликовали тендер на 224,4 миллиона рублей. Это максимум, что готов заплатить Главстрой Татарстана за вынос инженерных сетей из зоны строительства первого участка второй ветки метро в Казани. Речь идет об отрезке между двумя будущими станциями подземки - «Улица Юлиуса Фучика» и «Улица академика Сахарова».

Подрядчик, которого посредством аукциона должны определить 8 сентября, должен будет, в частности, обустроить ливневки, поставить два светофора и сделать временные объездные дороги. Все работы должны быть завершены к 12 декабря 2023 года.

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