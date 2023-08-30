В Казани Минниханов осмотрел обновленное здание училища им. Фешина

Здание было построено в 1900-1904 годах архитектором Мюфке. Фото: rais.tatarstan.ru

В День республики Татарстан глава региона Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев открыли обновленное здание Казанского художественного училища им. Фешина, которое расположено на улице Маркса.

«Этот объект является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Его реставрация была начата в 2019 году и проводилась в несколько этапов», - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Казанское художественное училище – одно из старейших образовательных учреждений страны. В здании с огромными витражами на трех этажах расположены учебные классы, мастерские, актовый и выставочный зал, а также музей.

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