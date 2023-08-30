Данис Зарипов и Евгений Богачев стали почетными гражданами Казани

Во время награждения Зарипов заявил, что спортсмены отзываются о Казани как о спортивной столице. России Фото: metshin.ru

В честь празднования Дня республики Татарстан и Дня Казани в городской Ратуше прошло традиционное награждение выдающихся жителей столицы региона. Такой чести удостоились 32 человека, которые внесли весомы вклад в развитие города. Так, звание почетный гражданин Казани получили президенту баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев и именитый хоккеист Данис Зарипов.

«В 2000 году, когда я приехал в Казань, город еще был не настолько развит со спортивной стороны. В течение этих лет совместно с нашими победами все значительно развилось. И на сегодняшний день могу прямо сказать, что все хоккеисты, спортсмены отзываются о нашем городе как о спортивной столице России», - сказал в своем ответном слове Зарипов.

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