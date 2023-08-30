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НовостиОбщество30 августа 2023 11:05

В Казани Рустам Минниханов прокатился на троллейбусе нового поколения

Сделал он это непосредственно в День республики Татарстан
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Одна из особенностей этого транспорта в том, что после отключения электричества он может проехать два километра. Фото: rais.tatarstan.ru

Одна из особенностей этого транспорта в том, что после отключения электричества он может проехать два километра. Фото: rais.tatarstan.ru

Не так давно в Казань доставили первый серийный троллейбус МАЗ нового поколения. Всего же по улицам города вскоре будут курсировать 25 единиц этого транспорта. В эту среду, 30 августа, в День республики Татарстан глава региона Рустам Минниханов опробовал новый троллейбус, прокатившись на нем.

«Троллейбус нового поколения количество пассажирских мест было увеличено до 90. Внутри он оборудован мягкими креслами и USB-розетками», - сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Там также отметили особенность данной модели – при отключении электричества троллейбус сможет автономно проехать два километра.

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