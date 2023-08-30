Бил ножом в лицо и укусил за голову: Жителя Марий Эл приговорили к пяти годам колонии за нападение на таксиста

На угнанной машине мужчина едва не добрался до своего региона, но попал в аварию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Ковров Владимирской области суд признал виновным в угоне машины вахтовика из Марий Эл. Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.

«Данное решение суда пока не вступило в законную силу», - также отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что в декабре прошлого года ночью работавший в Коврове вахтовым методом житель Марий Эл ехал пьяным в такси на переднем сиденье. В пути ему пришла идея вернуться домой, видимо соскучился. Решил угнать машину.

Когда она остановилась, мужчина напал на таксиста. Начал бить ножом в лицо и шею. В ходе борьбы даже укусил водителя за голову. Последний активно сопротивлялся. Пассажир решил выйти на улицу. За ним кинулся было и сам таксист, хотел задержать. Несмотря на пьяное состояние, житель Марий Эл быстро сориентировался и умудрился сесть на место водителя. Двигатель был заведен, и угонщик тут же рванул с места, оставив раненого таксиста ни с чем.

Вот только исполнить свою мечту добраться домой мужчина не сумел. В Нижегородской области он врезался в отбойник и был задержан сотрудниками ГИБДД.

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