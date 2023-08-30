Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем республики Татарстан

День республики Татарстан и День города Казань отмечаются одновременно. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил местных жителей с Днем республики Татарстан и города. Все эти два праздника отмечаются 30 августа.

«От всей души поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани! Наш город заслуженно считается одним из самых комфортных и благоустроенных, с современной инфраструктурой и богатым культурным наследием. Из года в год мы продолжаем ставить перед собой новые амбициозные цели и добиваться их достижения для благополучия города и всех его жителей. Я благодарен каждому казанцу за вклад, который он вносит в развитие города. Искренне желаю вам благополучия, крепкого здоровья, радости и душевного тепла! Счастья, успехов и добра вам и вашим близким!», - следует из обращения Ильсура Метшина.

Напомним, в честь праздника в городе запланирована масса торжественных мероприятий. С полной их программой можно ознакомиться здесь.

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