Мать девятерых детей будет благоустраивать Заинск в течении 300 часов

Если после этого женщина не начнет погашать долг по алиментам, то на нее заведут уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница татарстанского Заинска является матерью девятерых детей, двое из них уже взрослые, а на пятерых ее лишили родительских прав. А все потому что женщина страдает алкоголизмом и ведет асоциальный образ жизни.

«Сейчас органы опеки добиваются лишения ее родительских прав еще на двоих малолетних детей. Они голодают и им нечего носить из одежды. Также в доме, где проживает семья, антисанитарные условия», - рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

К слову, приставы в этой истории появились не просто так. После лишения женщины родительских прав на пятерых ее детей двое из них были помещены в приемную семью, еще трое – в детдом. За всех них мать должна была платить алименты. Но она этого не делала. В итоге над женщиной повис долг в 1,3 миллиона рублей.

За это суд приговорил многодетную мать к административному наказанию - обязательным работам. Она должна будет благоустраивать родной Заинск в течение 300 часов. Если и после этого женщина не будет погашать долг по алиментам, то на нее заведут уже уголовное дело.

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