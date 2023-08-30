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НовостиОбщество30 августа 2023 9:01

Мать девятерых детей будет благоустраивать Заинск в течении 300 часов

Женщина задолжала по алиментам более одного миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Если после этого женщина не начнет погашать долг по алиментам, то на нее заведут уголовное дело.

Если после этого женщина не начнет погашать долг по алиментам, то на нее заведут уголовное дело.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница татарстанского Заинска является матерью девятерых детей, двое из них уже взрослые, а на пятерых ее лишили родительских прав. А все потому что женщина страдает алкоголизмом и ведет асоциальный образ жизни.

«Сейчас органы опеки добиваются лишения ее родительских прав еще на двоих малолетних детей. Они голодают и им нечего носить из одежды. Также в доме, где проживает семья, антисанитарные условия», - рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

К слову, приставы в этой истории появились не просто так. После лишения женщины родительских прав на пятерых ее детей двое из них были помещены в приемную семью, еще трое – в детдом. За всех них мать должна была платить алименты. Но она этого не делала. В итоге над женщиной повис долг в 1,3 миллиона рублей.

За это суд приговорил многодетную мать к административному наказанию - обязательным работам. Она должна будет благоустраивать родной Заинск в течение 300 часов. Если и после этого женщина не будет погашать долг по алиментам, то на нее заведут уже уголовное дело.

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