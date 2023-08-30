Машины разорвало на части: В Татарстане в жутком ДТП чудом никто не пострадал

Несмотря на такие повреждения, в этой аварии не то, чтобы кто-то погиб, но и вовсе никто не пострадал. Фото: ГИБДД Татарстана

На 98 километре дороги «Йошкар-Ола - Зеленодольск» произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia превысил скорость и выехал на встречку. Там он столкнулся с Infiniti, которую ударом отбросило на грузовик Ford, сообщает ГИБДД Татарстана.

«Несмотря на значительные повреждения, которые получили машины, никто из участников аварии не пострадал. Они были пристегнуты ремнями безопасности», - отметили в инспекции.

Судя по фото с места ДТП, автомобиль Infiniti просто разорвало пополам. Задняя часть с пассажирскими сиденьями отлетела в кювет.

У одной из иномарок ударом начисто снесло заднюю часть. Фото: ГИБДД Татарстана

Пассажирские кресло отдельно от машины вылетели в кювет. Фото: ГИБДД Татарстана

Другая легковушка также оказалась там. Ее перевернуло на крышу. У иномарки отсутствует перед. То, что в этой аварии никто не пострадал, стоит благодарить не только пристегнутые ремни безопасности, но и чудо.

Другой автомобиль, лишившись переда, перевернулся на крышу в кювете. Фото: ГИБДД Татарстана

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