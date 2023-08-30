Семейный дом в Казани посетила женская команда Футбольного клуба «Рубин»

Фото: БФ «Семья вместе»

В «Доме вдали от дома» прошла встреча маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы и их родителей с игроками женской команды ФК «Рубин».

Жители Семейного дома с нетерпением ждали знакомства с известными футболистками Шолгиной Яной, Карагёзян Светланой, Прошиной Марией, Докиной Владой, Анисиной Вероникой, Кулинич Ксенией. Началось знакомство с экскурсии по «Дому».

«Здесь очень здорово, действительно чувствуется домашняя атмосфера, вы делаете большое дело», - отметили гости.

После экскурсии дети познакомились с футболистками поближе. За чашечкой чай гости с удовольствием ответили на все детские «а почему...». А еще они рассказали интересные истории, которые случались с ними на поле. А в конце чаепития гости подарили маленьким жителям дома памятные подарки.

Каждый ребенок смог не только пообщаться с любимыми игроками, но и получить заветный автограф и сделать фотографию на память. Дети, родители и гости много смеялись, разговаривали о самых разных вещах и просто наслаждались вечером.

«Мы надеемся, что приедем к вам еще не один раз. Мы знаем, что вы думаете о нас, и уверены, что ваша вера в нас обязательно принесет нам победу!» - пожелали гости.