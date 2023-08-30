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НовостиОбщество30 августа 2023 7:38

Депутат Татарстана Эдуард Шарафиев выступил против ядерного оружия в зоне СВО

Он раскритиковал идею его применения в селе Работино Запорожской области
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сам депутат сейчас проходи службу в зоне специальной военной операции.

Сам депутат сейчас проходи службу в зоне специальной военной операции.

Фото: скриншот

В эфире «Соловьев LIVE» депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал село Работино Запорожской области «идеальным местом» для применения Россией тактического ядерного оружия в зоне СВО.

Эту идею раскритиковал депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который сейчас проходит службу в специальной военной операции.

«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли? Хотелось бы напомнить Гурулеву, что Работино – это Россия! Депутат Госдумы, предлагающий бомбить Россию ядерным оружием, это что-то с чем-то!», - высказался Шарафиев в своем официальном телеграм-канале.

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